“البحوث الفلكية” تكشف تفاصيل ظاهرة الاقتران الثلاثي بعد رؤيتها في مصر (فيديو)

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الاقتران الفلكي الذي شهدته مصر اليوم قبل شروق الشمس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إنها حدثت فجرا في تمام الساعة الخامسة صباحا، وجمعت بين 3 أجسام وهي القمر الخاص بالأرض وكوكب الزهرة والذي يعرف في مصر بـ"نجمة البداري" ويتميز بلونه الأبيض، إلى جانب نجم قلب العقرب أو “انتاريس” باللغة الأجنبية كونه شبيه القمر.

نجم قلب العقرب العملاق

وأضاف أن نجم قلب العقرب عملاق ويعد من ألمع النجوم، ويفوق حجم الشمس بـ600 مرة، وكتلته تفوق كتلة الشمس بـ15 مرة، ويبعد عن الأرض بـ600 سنة ضوئية ولونه أحمر، مشيرا إلى أن ظاهرة الاقتران الثلاثي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة.

وتابع، أنه يمكن رؤية الظواهر الفلكية بشكل أفضل في حالة اختفاء القمر “عندما لا يكون القمر بدرا”، موضحًا أن ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي يمكن رؤيتها قبل شروق الشمس وليس مع الضباب.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن سماء مصر والعالم تشهد ظاهرة فلكية نادرة الليلة وهي اقتران القمر مع كوكب الزهرة ( ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكذلك مع النجم أنتاريس (قلب العقرب) بغضون الساعة 5 صباحًا تقريبًا

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، أن هذا المشهد يُرى بالعين المجردة السليمة ويظل مرئيًا حتى اختفاؤه في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، حيث أن النجم أنتاريس هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.