نقابة أطباء قنا تقدم التهنئة للمطران شاروبيم

قدم وفد نقابة الأطباء بقنا ، برئاسة الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا ، التهنئة للمطران شاروبيم، ولأقباط قنا بكنيسة الأقباط الأرثوذكس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في الاستقبال القمص دانيال السرياني، القمص رويس نصر ،القمص شاروبيم يونان.

ضم وفد نقابة أطباء قنا كل من دكتور محمد الديب نقيب اطباء قنا والدكتور عمرو حامد امين مساعد نقابة الأطباء والدكتور محمود عبد المولي أمين صندوق النقابة والدكتور محمود عويس عضو مجلس النقابه والدكتورة انجي خلّف نائب مدير مستشفي قنا العام.

قال محمد الديب، نقيب أطباء قنا ، إن الأعياد فرصة مناسبة للتعبير عن أواصر المحبة بين الاخوة فى وطننا العزيز مصر، كما أنها تعبر عن مدى التماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين فئات الشعب.

أكد نقيب أطباء، أن المناسبات الدينية تعبر عن متانة العلاقات بين شقى الأمة، وتعطى رسالة للجميع بأن مصر بمسلميها وأقباطها يداً واحدة لبناء الجمهورية الجديدة، داعياً المولى عز وجل أن يديم المودة والمحبة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.