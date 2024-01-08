أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين

حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية العالمية التي تُلقي بظلالها نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة.



ترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:

سجل سعر صرف الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو نحو 33.25 جنيه للشراء، 33.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 38.82 جنيه للشراء، 39.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 99.10 جنيها للشراء، و100.12 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.