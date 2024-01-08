رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة بيروت العربية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة بيروت العربية، الذي ضم كلًا من الدكتور عمار الحورى، رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان بدولة لبنان - رئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية، والدكتور وائل نبيل عبدالسلام، رئيس جامعة بيروت العربية، والدكتور عمر الحورى، أمين عام الجامعة وعضو مجلس أمناء وقف البر والإحسان، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون بين الجامعتين، على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا والمشروعات البحثية، وتبادل الخبرات فيما بينهما، وبحث إنشاء فرع دولي لجامعة بيروت العربية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبدالمحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لفروع الجامعات الدولية.

فى بداية اللقاء، رحب الدكتور عبدالعزيز قنصوة، بضيوف الجامعة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية منذ إنشائها عام ١٩٦٠ بدعم من الدولة المصرية وجامعة الإسكندرية، ولفت إلى حرص الجامعة على استمرار ودعم هذه العلاقات، موضحًا الهدف من الزيارة، وهو تفعيل أوجه التعاون الأكاديمي بين الجامعتين بمرحلتي البكالوريوس/ الليسانس والدراسات العليا، وكذا التعاون فى مجال المشروعات البحثية، في ظل اتفاقية التعاون التي وقّعها الجانبان فى شهر مارس الماضي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ناقش الجانبان إمكان إنشاء فرع دولي لجامعة بيروت العربية، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية على أرض الجامعة بمدينة برج العرب، بغية دعم علاقات التعاون بين مصر ولبنان في المجالات التعليمية المختلفة، وأشار د. قنصوة الى أن الفرع الدولي المقترح إنشاؤه سيمنح شهادات للخريجين تحمل شعاري جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية، فضلاً عن طرح برامج دراسية حديثة ومتطورة تُلبي احتياجات سوق العمل الدولي والإقليمي والمحلي، مشيرًا إلى أن فرع الجامعة سيقدم تعليمًا متميزًا يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في التخصصات العلمية المختلفة كافة.

فيما أعرب الدكتور عمار الحوري عن شعوره بالفخر والاعتزاز بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، التي تتمتع بمكانة علمية مرموقة، التي قدمت دعمًا فريدًا على مدار عقود عدة لجامعة بيروت العربية ومن ضمنها الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والخبراء في مختلف المجالات العلمية، وثّمن الحوري التعاون مع جامعة الإسكندرية لاستكمال هذه المسيرة لتحقيق مكانة عربية ودولية مرموقة لكلتا الجامعتين.

وأوضح الدكتور وائل نبيل عبدالسلام، رئيس جامعة بيروت العربية، توجه الجامعة للتوسع في إنشاء برامج دراسية جديدة تلبي سوق العمل داخل وخارج لبنان، وذلك في عدد من حرم الجامعة في لبنا،ن مثل حرم طرابلس وحرم البقاع، وذلك بالتعاون مع البرامج الموجودة في جامعة الإسكندرية.

وأعقب اللقاء جولة ميدانية قام بها الدكتور قنصوة والوفد المرافق له، لتفقد أرض ومباني الجامعة بمدينة برج العرب التي سيتم بدء الفرع بها.