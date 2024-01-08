العامري فاروق يتصدر الترند بعد شائعة وفاته وشقيقه يطلب الدعاء له

العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.. أثار قلق محبيه بعد انتشار شائعة بوفاته إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة منذ شهرين، دخل على إثرها في غيبوبة، الأمر الذي جعله يتصدر الترند خلال الساعات الأخيرة.

وبحث الملايين عن العامري فاروق عقب خروج شقيقه خالد العامري لنفي تلك الشائعة المؤلمة، معبرًا عن استيائه من تداول مثل هذه الشائعات التي تثير القلق وتوجع قلوب أسرته ومحبيه.

وكتب شقيق العامري فاروق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء.. ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة".

ودعا الجماهير ومحبي شقيقه للدعاء له، وقال: "رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية.. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك".

يذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق، البالغ من العمر 54 عامًا، تعرض لأزمة صحية مفاجئة في نوفمبر الماضي 2023، حيث فقد الوعي وتعرض للإغماء، وهو يمارس عمله في القلعة الحمراء، ونُقل للمستشفى وتم الإعلان وقتها عن تعرضه لنزيف في المخ أدخله في غيبوبة تامة على مدار شهرين، وتم إجراء 5 عمليات جراحية له في المخ.

نبذة عن حياة العامري فاروق:

من مواليد القاهرة 8 نوفمبر عام 1970 . لديه ابنان، إبراهيم، ومريم. يعد من إحدى الشخصيات الرياضية الشهيرة. تنتمي عائلته للنادي الأهلي. شغل منصب وزير الرياضة المصري خلال الفترة من 2 أغسطس 2012 وحتى 2 يوليو 2013. رجل أعمال بارز خاصة في مجال التعليم، حيث يمتلك مدارس للغات، ولديه دار نشر وتوزيع تجمله اسمه. حصل على وسام التعليم الخاص على مستوى الجمهورية من نقابة المعلمين. حصد جوائز عدة بمجال التعليم والثقافة، أبرزهم: