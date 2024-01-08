جهاز مدينة العبور يشن حملات مكثفة لمواجهة التعديات والإشغالات

تنفيذا لتوجيهات المهندس احمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور وتحت إشراف ادارتي التنمية والأمن وبمعاونة شرطة المرافق تم تشكيل عدة حملات لمواجهة كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

واسفرت الحملات عن تنفيذ ازالة فورية لمباني مخالفة زيادة عن النسبة البنائيه لغرف السطح بالقطعة( ١٢) بلوك( ١٦٠٥٤) بالحي الخامس وتنفيذ ازالة فورية لمباني مخالفة بالبدروم وتحويلة سكني بالقطعة( ٤٢) بلوك( ١٦٠٢٢) بالحي الخامس.

واستكملت الحملات اعمالها برفع الاشغالات وضبط عدد (٦)تروسيكل نباش وعربة كارو وتم التحفظ علي المهمات والمعدات والمركبات المضبوطة بمقر الجهاز.

وفي نفس السياق وللحد من ظاهرة العشوائية والباعة الجائلين تم تشكيل حملات مسائية يومية لازالة الاشغالات والباعة الجائلين واستهدفت الحملات الحي الاول والمركز التجاري والطريق المحوري الرئيسي للحي .

وحي الشباب ومحيط سنتر الياسمين.

ومحيط الجامع الكبير وميدان جمال عبد الناصر(الروضة) واسكان المستقبل والحي الخامس وخط ١٠ والطريق الرئيسي للمدينة.

واثناء مرور الحملة المسائية تم ضبط سيارات خرسانة جاهزة تقوم بالتسريب علي الاسفلت وكذلك العمل وصب الخرسانة بدون تصريح بالحي الخامس وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه.

وأشار رئيس الحى إلى أنه في حالة وجود اي شكوي تخص مواطني وقاطني مدينة العبور الاتصال على الخط الساخن (١٥١٠٠).