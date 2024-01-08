اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

يستعد البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، لطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تثبيت معدل الفائدة في مصر عند 19.25% للإيداع و20.25% لعمليات الإقراض، وتباطؤ معدل التضخم لـ 35.9 % في نوفمبر.

ووفقا للبيانات المنشورة عن البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، يتم طرح أذون الخزانة على عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 40 مليار جنيه يوم 9-4-2024، كما يتم استحقاق الطرح الثاني البالغ قيمته 20 مليار جنيه يوم 8-10-2024.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الاجتماع الأول في العام الجديد في 1 فبراير 2024، على أن تعد الاجتماع الثاني لها في 28 مارس 2024، والثالث في 23 مايو 2024، والرابع لها في 18 يوليو 2024، والخامس في 5 سبتمبر 2024، والسادس سيكون موعده في 17 أكتوبر 2024، على أن يكون الاجتماع السايس مقرر عقده في 21 نوفمبر 2024، والاجتماع الثامن والأخير في 26 ديسمبر 2024، للنظر وتحديد سعر الفائدة وسعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.