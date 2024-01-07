وزير الخارجية الأمريكي عن استشهاد نجل الدحدوح: فظاعة والفلسطينيين أبرياء

في أول رد رسمي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على واقعة استشهاد الصحفي حمزة وائل الدحدوح نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، قال خلال زيارة لقطر "أشعر بأسف شديد على الخسارة الشديدة التي يعاني منها الصحفي وائل الدحدوح".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أنا أب.. ولا يمكن أتخيل الفظاعة التي واجهها وائل الدحدوح ليس مرة واحدة بل مرتين".

وأكد بلينكن أن: "هذه مأساة لا يمكن تصورها وهذه حال الكثير من الأطفال والرجال والنساء الفلسطينيين الأبرياء".

وأشار إلى أنه من الضروري أن يبذل الاحتلال الإسرائيلي المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يجب أن يتمكنوا "من العودة إلى ديارهم".

وأضاف أنه: "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ما أن تسمح الظروف بذلك".