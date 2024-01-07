الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعترف بتدمير قاعدة ميرون جراء صواريخ حزب الله

قاعدة ميرون
قاعدة ميرون

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتضرر قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون، عقب هجوم صاروخي نفذه حزب الله أمس السبت.

txt

إسرائيل: تضرر منزل بشكل مباشر فى المطلة جراء قصف صاروخى من لبنان

txt

قلق أمريكي من شن نتنياهو حملة عسكرية على حزب الله في لبنان

وأعلن حزب الله أمس السبت، استهداف قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون التي تبعد حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) عن الحدود اللبنانية، بوابل من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات على القاعدة، مما أدى إلى إصابة اثنتين من قباب الرادار.

 

ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي الأضرار التي لحقت بالقاعدة. لكن وفقًا لمقطع فيديو بثه حزب الله، فقد أصيبت قباب الرادار، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

 

ومع ذلك، قال الاحتلال إن منظومة الدفاع الجوي الخاصة به مستمرة في العمل، حيث توجد أنظمة احتياطية.

 

ولفت إلى أنه يجري تحقيقًا في الحادث، من أجل منع هجمات مماثلة على القاعدة الحساسة.

 

وكان حزب الله أعلن أمس السبت في بيان، استهداف قاعدة "ميرون" الإسرائيلية بـ62 صاروخاً في إطار الرد الأولي على اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

مواد متعلقة

قلق أمريكي من شن نتنياهو حملة عسكرية على حزب الله في لبنان

انتقادات واسعة بواشنطن بشأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان

حزب الله يستهدف موقع بياض بليدا بالصواريخ في لبنان
الجريدة الورقية