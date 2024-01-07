الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

خروج قطار بضاعة عن قضبان السكة الحديد ببنى سويف

قطار سكة حديد
قطار سكة حديد

خرج بوجى إحدى العربات، بأحد قطارات البضاعة عن القضبان ، على خط تخزين أمام مزلقان عزمى بمدينة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات بنى سويف ، بلاغًا يفيد بوقوع خروج قطار بضاعه سكه حديد من القضبان علي خط تخزين بمزلقان الشامله بمدينة بني سويف، دون وجود إصابات بشرية .

ويواصل المهندسين والفنيين بالسكك الحديدة ، عملية إعادة العربة على القضبان مرة أخرى ، فيما لم تتوقف حركة سير القطارات على خط الصعيد التى تسير بصورة منتظمة ، فيما تم اغلاق مزلقان عزمى أمام حركة سير السيارات والماره لحين تحرك قطار البضاعة بنى سويف، اخبار المحافظات ، اخبار مصر ، اخبار بنى سويف ، السكك الحديدية ، خروج قطار عن القضبان

IMG-20240107-WA0066
IMG-20240107-WA0066
IMG-20240107-WA0065
IMG-20240107-WA0065
الجريدة الورقية