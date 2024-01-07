خروج قطار بضاعة عن قضبان السكة الحديد ببنى سويف

خرج بوجى إحدى العربات، بأحد قطارات البضاعة عن القضبان ، على خط تخزين أمام مزلقان عزمى بمدينة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات بنى سويف ، بلاغًا يفيد بوقوع خروج قطار بضاعه سكه حديد من القضبان علي خط تخزين بمزلقان الشامله بمدينة بني سويف، دون وجود إصابات بشرية .

ويواصل المهندسين والفنيين بالسكك الحديدة ، عملية إعادة العربة على القضبان مرة أخرى ، فيما لم تتوقف حركة سير القطارات على خط الصعيد التى تسير بصورة منتظمة ، فيما تم اغلاق مزلقان عزمى أمام حركة سير السيارات والماره لحين تحرك قطار البضاعة بنى سويف، اخبار المحافظات ، اخبار مصر ، اخبار بنى سويف ، السكك الحديدية ، خروج قطار عن القضبان

IMG-20240107-WA0066