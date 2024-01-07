وزير الصحة: تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالتوازى مع مجمع السويس الطبى.

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى السويس العام، ضمن زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أى تحديات أو مشكلات، والعمل على حلها.

تفقد الوزير أعمال التطوير الجارية بمبنى الاستقبال والطوارئ، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير المبنى خلال الشهر الجارى.

كما تابع الوزير استمرار العيادات الخارجية فى تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها فى مختلف التخصصات، كما تابع مدى انتظام الفرق الطبية، سواء المنتدبون من المستشفى العام للعمل فى المجمع الطبى أو الجهات الأخرى بالمحافظة أو المتواجدون كقوى أساسية للعمل بالمستشفى.

وشدد على التنسيق الدائم والكامل بين مجمع السويس الطبى، ومستشفى السويس العام، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمرار العمل بالمستشفى الذى يستعد لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل، مستقبلاً.

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة أمل رشدى وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية.

من جانب آخر أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، زيارة غير مرتبة سلفاً، لمركز صحة الأسرة بالحى الثالث التابع لمنطقة بدر الطبية بمدينة بدر، وذلك فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية، للوقوف على توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واطمأن الوزير على توافر الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على المركز خلال الفترة المسائية للعمل، حيث تفقد الوزير عيادات (العلاج الطبيعى، الأسنان، التطعيمات، خدمات المبادرات الرئاسية).

كما تابع الوزير انتظام العاملين بالإدارة الصحية من (أطباء بشرى، أطباء أسنان، صيادلة، إداريين) على مدار الأسبوع الماضى.