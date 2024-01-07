محافظ قنا يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، يرافقه اللواء مصطفى مبروك مدير أمن قنا، التهنئة لأقباط قنا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك خلال زيراتهما لمطرانية الأقباط الارثوذوكس بمركز قنا.

حيث كان في استقبالها نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وقفط وتوابعهما، رافقه كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعقيد أشرف البغدادي المستشار العسكرى للمحافظة، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام منطقة قنا الازهرية ، الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

حيث أعرب محافظ قنا عن خالص تهنئته لنيافة المطران شاروبيم ، ولرجال الدين المسيحى والأخوة المسيحين ،و تبادل التهانى مع مرتادى الكنيسة ووزع الهدايا على الأطفال منهم .

وقال محافظ قنا أن هذه المناسبة السعيدة فرصة لتجديد أواصر الروابط بين الجميع وسط مشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين أبناء المجتمع القنائى بكافة فئاته وأطيافه وهيئاته ، داعياً الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا الحبيبة في خير وسلام ،مع إستكمال مسيرة البناء والعمران من خلال إنجازات حقيقية شهدتها مختلف ربوع محافظة قنا.

كما رحب نيافة المطران شاروبيم ، بمحافظ قنا والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين ابناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد ، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحين ، نعيش فى وطن واحد و ندعو لها دائما فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.