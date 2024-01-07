الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"وكأنه يعلم أنه راحل" .. كندة علوش تواسى الصحفي وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله

كندة علوش
كندة علوش

حرصت الفنانة كندة علوش على تعزيه الصحفي والمراسل الفلسطيني وائل الدحدوح، بعد استشهاد نجله الاكبر حمزة، في قصف إسرائيلي صباح اليوم استهدف السيارة التي كان يقلها مع زملاؤه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

كتبت كندة علوش رسالة مؤثرة مستعينة بآخر كلمات الراحل حمزة، “إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت”


هذا ما نشره الشهيد الراحل حمزة الدحدوح البارحة قبل أن تغتاله قوات العدو المجرم..
وكأنه يعلم بأنه راحل فيواسي أباه ويطبطب عليه قبل رحيله.. ماهذه القسوة..
‏ليت كلماتنا ومواساتنا ودعاءنا وعزاء كل محبيك يمحو ولو جزءاً ضئيلاً من ألمك ويخفف عنك

 

 

كان وائل  قد فقد  زوجته وابنته وابنه وحفيده في أكتوبر الماضي في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في مخيم النصرات بقطاع غزة ، واليوم فقد ابنه الأكبر حمزة جراء استهداف طائرة اسرائيلية  سيارة كانت تقل مجموعة من الصحفيين بمدينة خان يونس.

 

وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة من بداية العدوان الإسرائيلي بعد الـ 7 من أكتوبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

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