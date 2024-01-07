محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بزيارة للكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدينة المنصورة وميت غمر وبلقاس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

ورافق " محافظ الدقهلية " كلا من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والعقيد أ.ح أحمد الدغيدي القائم بعمل المستشار العسكري للمحافظه، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصوره ، و غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس .

وشملت الزيارة مطرانية ميت غمر، وكان في استقباله نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقدوس وبلاد الشرقيه والنائب البابوي لأبراشية المنصوره وتوابعها ، وكتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالسكة الجديدة بمدينة المنصوره وكان في استقباله القمص ساروفيم وديع ، والكنيسة الإنجيلية بالسكة الجديدة بمدينة المنصورة وكان في استقباله ممثل الكنيسة نيابة عن راعي الكنيسة ، بالإضافة إلي زيارة دير القديسة دميانة ببلقاس حيث تعد الزيارة الأولي للدير خلال أعياد الميلاد المجيدة وكان في استقباله نيافة الأنبا ماركوس اسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانه حيث تفقدوا الدير والمعالم الأثرية بداخله واستمعوا الي شرح مفصل من رئيس الدير حول تاريخ انشائه ) .

وقال مختار، خالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار ، وأن ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأكد المحافظ، أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في كافة المواقف ومواجهة التحديات، مشير الي أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام .

وأكد مختار، أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط الي يوم القيامه ، وأن شعبها دائما وأبدا كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ .

ومن جانبهم، أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات عن خالص شكرهم لمحافظ الدقهلية وجميع المهنئين من الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني بالدقهلية ، مؤكدين علي ان الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد مصر .