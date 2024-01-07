رئيس جامعة دمنهور يقدم التهنئة للأنبا باخوميوس بعيد الميلاد المجيد

قام الدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، بزيارة مقر كنيسة المزرعة بالبحيرة ، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ،والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ، وبحضور بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى والنواب والشيوخ ومختلف طوائف المجتمع المدني.

ووجه رئيس الجامعة، خلال زيارته تهنئته للإخوة الأقباط متمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن بالصحة والعافية والتوفيق وأن يديم على مصرنا الغالية والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والإستقرار ودوام المحبة والتعايش السلمى بين أبناء الوطن .

وأكد رئيس الجامعة، أن الأعياد هى فرصة متجددة لتأصيل شعور المودة و الآخاء بين طوائف الشعب المختلفة وتجمعه على حب الوطن ، وأن الشعب المصرى يربطه وحدة وطنية راسخة ومتأصلة فى وجدانه بقطبيه مسلمين و مسحيين على مر العصور ، مشيرا إلى أهمية هذا الترابط كنسيج واحد فى دفع عجلة التنمية و الإنتاج إلى الأمام مما يحقق الرخاء والإزدهار و الإستقرار لوطننا الحبيب مصر تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة و الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية .

من جانبه تمنى الأنبا باخوميوس أن تعاد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وتمنياته أن يظل الوطن رمزا لمعاني وقيم المحبه والسلام .