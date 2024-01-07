سمية درويش في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس.. غداً

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي المطربة سمية درويش في سهرة غنائية وتشدو بباقة من اجمل الاغاني، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس بقناة الحياة في العاشرة مساء غد الاثنين.

وتتحدث سمية، عن انها المطربة الوحيدة اللى اصدرت البوم كامل وعمرها 16 سنة، وأغنيتها الشهيرة بعنوان (قلب وراح ) وفازت بجوائز كثيرة .. واهم ذكرياتها معاها، كما تتحدث عن تجربتها كملحنة وممثلة.

كما تتحدث سمية، عن البوماتها الفنية (بقيت بتوحشنى) و (مش سهلة) و(جديدة)، واهم وأقرب الاغاني الي قلبها وايضا اهر اعمالها الغنائية

كما تتحدث عن مشاركتها بالغناء فى عدد من الاعمال الفنية فى فيلم نقطة رجوع – وفيلم كشف حساب – ومسلسل بركة – ومسلسل بنت من الزمن دة ) ، ومشاركتها بالتمثيل فى فيلم كشف حساب.

يذاع برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء غدا الاثنين علي شاشة قناة الحياة.