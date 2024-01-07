الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سمية درويش في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس.. غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي المطربة سمية درويش في سهرة غنائية وتشدو بباقة من اجمل الاغاني، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس بقناة الحياة في العاشرة مساء غد الاثنين. 

وتتحدث سمية، عن انها المطربة الوحيدة اللى اصدرت البوم كامل وعمرها 16 سنة، وأغنيتها الشهيرة بعنوان (قلب وراح ) وفازت بجوائز كثيرة .. واهم ذكرياتها معاها، كما تتحدث عن تجربتها كملحنة وممثلة.

كما تتحدث سمية، عن البوماتها الفنية  (بقيت بتوحشنى) و (مش سهلة) و(جديدة)، واهم وأقرب الاغاني الي قلبها وايضا اهر اعمالها الغنائية

كما تتحدث عن مشاركتها بالغناء فى عدد من الاعمال الفنية  فى فيلم نقطة رجوع – وفيلم كشف حساب – ومسلسل بركة – ومسلسل بنت من الزمن دة ) ، ومشاركتها بالتمثيل فى فيلم كشف حساب.

يذاع برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء غدا الاثنين علي شاشة قناة الحياة.

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