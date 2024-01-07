رئيس جامعة الفيوم يهنئ الأخوة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أرسل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، برقيات تهنئة للإخوة الأقباط بمختلف طوائفهم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن جميع المصريين نسيج متماسك يعيشون في وطن واحد، وتربطهم أواصر المحبة والأخوة والوطنية، وأن الجميع على تنمية واستقرار البلاد.

وقام الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بزيارة الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس مار جرجس، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

افتتاح معرض الملابس الشتوى

ومن جهه اخرى افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، معرض "كساء الملابس الشتوي 2024" الذي أقامته جمعية صلاح الدين للتنمية، لتوفير وتوزيع ملابس شتاء جديدة على الأطفال والشباب من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة، كهدية مقدمة من الجمعية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي بإسم المحافظة، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين للتنمية، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة، وجبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد كبير من المواطنين والأسر المستحقة.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته للمشاركة في افتتاح معرض "كساء الملابس الشتوي 2024" الذي يُسهم في إدخال السرور والبهجة على قلوب الأطفال والشباب من الأسر الأولى بالرعاية، مثمناً الدور الخدمي الذي تقوم به جمعية صلاح الدين بالفيوم، ودعمها المستمر للفئات الأولى بالرعاية من خلال تبنيها وتنفيذها لمبادرات إنسانية فعالة تفيد المجتمع وترعى الفئات الأكثر إجتياجاً، لاسيما وأن الجمعية أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد محافظ الفيوم، أن معرض "كساء الملابس الشتوي 2024" لتوزيع ملابس جديدة بالمجان، يُعد مبادرة متميزة من القائمين على منظومة العمل بجمعية صلاح الدين، لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور والأسر البسيطة والأولي بالرعاية، ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، لافتاً إلي أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية جنباً إلي جنب مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، للارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، وتحقيق النفع العام لصالح المواطن والمجتمع الفيومي.

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