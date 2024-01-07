نصف الشركات الإماراتية معرضة لخطر هجمات البيانات

أظهر تقرير جديد أن أكثر من نصف الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال ترى أنها معرضة للخطر بسبب تهديدات أمن البيانات.

أظهر تقرير إدارة مخاطر البيانات 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عن شركة فيريتاس تكنولوجيز أنه خلال العامين الماضيين، وقعت 73 بالمائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة ضحية لهجمات برامج الفدية. وهذا أعلى بكثير من الرقم العالمي البالغ 65 في المائة.

تعد مجموعات برامج الفدية أحد التهديدات الرئيسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط. وارتفعت بنسبة 77 بالمائة في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

إنفاق المليارات لإحباط الهجمات السيبرانية المتزايدة



تلجأ شركات الإمارات إلى الذكاء الاصطناعي سعياً وراء الأمن السيبراني

الإمارات العربية المتحدة تضع نفسها كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني في منطقة الخليج

ووجد تقرير Group-IB، ومقره سنغافورة، اتجاهات جرائم التكنولوجيا العالية 2022-2023، أن الدول الأكثر استهدافًا في الخليج هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت.

قال ستانيسلاف بروتاسوف، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة Acronis السويسرية لحماية البيانات والأمن السيبراني، لـ AGBI: “لا تزال برامج الفدية تمثل التهديد الرئيسي للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك الحكومة والرعاية الصحية وغيرها من المنظمات الحيوية”.

وعلى الرغم من هذه التحديات، قال جوني كرم، العضو المنتدب ونائب الرئيس للمناطق الدولية الناشئة في شركة فيريتاس تكنولوجيز، إن هناك اتجاها إيجابيا في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن أمن البيانات، مع "ارتفاع ميزانيات حماية البيانات بمقدار الثلث خلال الأشهر الـ 12 الماضية"، مصحوبا من خلال زيادة عدد العاملين في فرق الأمن.

بينما تعمل المؤسسات على تعزيز الضوابط الأمنية الخارجية، يحاول المهاجمون التجنيد من الداخل للوصول الأولي.

وقال ديريك مانكي، كبير الاستراتيجيين الأمنيين ونائب رئيس قسم استخبارات التهديدات العالمية في FortiGuard Labs، وهي جزء من شركة Fortinet للأمن السيبراني ومقرها كاليفورنيا: "بينما يستهدف الخصوم دائمًا الأحداث الكبرى، أصبح لدى مجرمي الإنترنت الآن أدوات جديدة تحت تصرفهم، مثل الذكاء الاصطناعي المولد. على وجه الخصوص، لدعم أنشطتهم.

يضيف تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي تعقيدًا إلى مشهد الأمن السيبراني. بينما تستفيد المؤسسات من الذكاء الاصطناعي للدفاع، يستغله مجرمو الإنترنت لتعزيز المراحل المختلفة لهجماتهم.

وقال بروتاسوف: “يمكن استخدام البيانات الواردة من موقع الشركة على الويب أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني تصيدية.

"في عمليات الاحتيال التقليدية عبر البريد الإلكتروني للأعمال، يمكن للذكاء الاصطناعي الرد على الأسئلة المحتملة، مما يقلل بشكل كبير من جهد المهاجم."

"من خلال التعلم المعزز، يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا التعرف على المواضيع التي تعمل بشكل جيد والتي يجب تجنبها. ويمكنه أيضًا إنشاء البرنامج النصي لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.