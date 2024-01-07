الأحد 07 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

كيفية استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية.. في الكثير من الأحيان يحتاج بعض المواطنين إلى صور طبق الأصل من مستندات خاصة بهم موجودة لدى الوحدات المحلية فيما يتعلق بالتعامل على العقارات والمحال التجارية وغيرها من المعاملات.

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120 خدمة قدمتها سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بكفرالشيخ

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"محافظة المنيا" الثاني على مستوى الجمهورية فى تفعيل بوابة خدمات المحليات

ومع بحث الدولة عن تعميم التحول الرقمي في جميع المؤسسات الحكومية لما له من أهمية في تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات برزت أهمية المراكز التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين ومن بين تلك الخدمات التي تتيحها المراكز التكنولوجية للمواطنين في استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، شريطة إحضار بعض الأوراق والمستندات.

 

أولا: المستندات والأوراق المطلوبة

 

صورة ضوئية من مستند إثبات الشخصية مع الأصل للاطلاع.

صورة ضوئية من عقد الإيجار أو الملكية مع الأصل للاطلاع.

توكيل رسمي من الطالب في حالة عدم حضور صاحب الطلب.

خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

صورة ضوئية من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة. 

تقديم الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

 

الإجراءات المطلوبة

كتاية النموذج الخاص بالخدمة لدى المركز التكنولوجي.
تقديم المستندات المطلوبة.
سداد الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة.
إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية.
استلام الصورة وتلقي الخدمة.


خدمات بوابة خدمات المحليات

وتوفر بوابة خدمات المحليات الخدمة للمواطنين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى الحي من خلال الرابط التالي:https://www.lgs.gov.eg/#/home

 وتقدم البوابة العديد  من الخدمات، منها الاتي:

 طلب بيان صلاحية موقع.

طلب تجديد ترخيص أعمال بناء.

طلب بدل فاقد رخصة بناء.

طلب معاينة.

طلب توصيل مرافق مؤقتة “كهرباء - مياه”.

طلب بدل تالف رخصة محل.

طلب قيد اتحاد شاغلين.

طلب تجديد رخصة إشغال.

طلب استرداد إشغالات.

طلب تجديد رخصة إعلان.

تجديد رخصة مصعد.

 

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