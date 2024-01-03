120 خدمة قدمتها سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بكفرالشيخ

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الأربعاء، خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى الثابت، للتيسير على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وعدم تكبدهم الانتقال للمركز التكنولوجي بالمدينة، للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية، والتى أستهدفت تقديم الخدمات بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ لتقديم كافة الخدمات الحكومية.

قال المحافظ أنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، اليوم بمدينة كفرالشيخ لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتاً ان سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظف شباك وموظف خزانة الكترونى ليتم الدفع الكترونيا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة للتطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين واصحاب المحال التجارية في الوقت المحدد للخدمة.

أوضح نورالدين أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل قدمت 120 خدمة طلب ترخيص متنوع خلال 24 ساعة ليتم إصدار الرخصة فى ذات اليوم المتقدم به طالب الخدمة، لافتاً أنه يتم توجيه سيارات المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم الخدمات المتعدد في اطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتتواجد بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة .

