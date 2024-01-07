إصابة 6 أشخاص في حادث سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط

أصيب 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع طفلين

وفى حادث مساء امس لقي طفلين بالفيوم مصرعهما وأصيبت والدتهم بحروق متفرقه بالجسم في حريق شب بمنزل أسرتهما بمنطقة الكوشة بقرية هوارة عدلان بمركز بالفيوم، تم نقل الجثتين والمصابة، الي المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم إخطارا بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة الكوشة، بقرية هوارة عدلان، ووجود جثث ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة، وتبين مصرع طفلين وإصابة والدتهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام والمصابة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.