خبير سياسي يكشف سر جولة وزير الخارجية الأمريكي بالشرق الأوسط

كشف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سر جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط والتي تشمل عدة دول منها تركيا، واليونان، والاردن، وقطر، والامارات، والسعودية ومصر، وإسرائيل، والضفة الغربية مشيرًا إلى أنها تستهدف تقريب وجهات النظر وإيجاد نوع من التوافق في مختلف القضايا منها الحرب في غزة.

تطورات الأوضاع في غزة

أضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الجولة مرتبطة بتطورات الأوضاع في غزة ولاسيما بعد دخول الحرب في قطاع غزة في الشهر الرابع دون تحقيق الأهداف التي يسعى إليها العدوان الإسرائيلي، لافتًا إلى أن زيارة بلينكن تعد الخامسة التي يزور فيها إسرائيل منذ إندلاع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

زيارة بلينكن لمصر

أفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، زيارة بلينكن إلى مصر ضمن جولته تأتي في إطار أهميتها في المنطقة وأهمية الجهود التي تبذلها بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الجولة تهدف إلى تحقيق نوع من التوصل الى حلحلة للقضايا الاساسية المرتبطة بتطور الاوضاع في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى والرهائن والمستقبل السياسي للقضية الفلسطينية.

أوضح ، أن لابد من الوصول لحل سياسي بأن يكون هناك سلام عادل وشامل ويحقق آمال الفلسطينين في إنشاء دولتهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية واقامة دولة فلسطين، على حد قوله.