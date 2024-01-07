فتح باب التقديم بعلوم الحاسب والمعلومات وتكنولوجيا الأعمال بمصر للمعلوماتية

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، فتح باب التقديم والقبول المباشر، للفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الثانوية والشهادات المعادلة أو الشهادات الأجنبية، ممن يرغبون في الالتحاق بكليتي: علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال.

وأوضحت إدارة الجامعة الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وفقاً لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية.

- الحد الأدنى للإلتحاق بكلية علوم الحاسب والمعلومات: علمى علوم: ٦٨٪ ، علمى رياضة: ٦٥٪، وكذلك ٦٥٪؜ بالنسبة للشهادات الأجنبية أو العربية أو الأزهرية.

- الحد الأدنى للالتحاق بكلية تكنولوجيا الأعمال: ٥٥٪؜ لطلاب الثانوية العامة، أما بالنسبة للحاصلين على الشهادات الأجنبية والعربية والأزهرية يجب ألا يقل مجموع الطالب عن ٥٨٪؜

ويمكن التقدم للتسجيل بجامعة مصر للمعلوماتية، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة https://eui.edu.eg/ar/ أو من خلال التقديم المباشر في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويتم تسديد رسوم التسجيل المطلوبة، ويتم تحديد مواعيد أداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية لتحديد المقررات التي سوف يدرسها الطالب، أو قبول نتيجة امتحان الـ IELTS.

وجاءت مصروفات كليتي علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الاعمال بجامعة مصر للمعلوماتية كالتالي:

- كلية علوم الحاسب والمعلومات، وتقدر قيمة المصروفات بالكلية للطلاب المصريين 120,680 وذلك بعد تخفيض 30% هذا بخلاف المنح المتدرجة التي قررتها الجامعة ووفقا للمجموع الحاصل عليه الطلاب، حيث تشمل الدراسة الاختيار من بين المسارات التالية: الأمن السيبراني، الجرافيكس والألعاب الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، علوم وهندسة البيانات، هندسة البرمجيات، علوم الحاسب.



- كلية تكنولوجيا الأعمال وتقدر المصروفات فى الكلية بعد تخفيض 35% بـ 106,730 جنيه وذلك للطلاب المصريين وبخلاف نسبة المنح المتدرجة تبعا للمجموع، وتشمل الدراسة بالكلية البرامج التالية: تحليل الأعمال، إدارة تكنولوجيا الأعمال، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، ريادة الأعمال والابتكار، التمويل، المحاسبة.



والتزاما بتوجهات رئيس الجمهورية في الارتقاء بمنظومة التعليم الأكاديمي من خلال عقد توأمة مع كبرى الجامعات العالمية، عقدت جامعة مصر للمعلوماتية اتفاقيات وشراكات مع جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمي عال، لتمنح الطلاب درجات علمية مزدوجة، ليحصل الناجحون على درجة علمية من جامعة مصر للمعلوماتية بالإضافة للجامعة الأجنبية الأخرى، بحيث يقضي المرشحون الناجحون عامهم الأخير في الحرم الجامعي للشريك بالخارج، مع بعض المقررات المدمجة التي تقدمها الجامعة الشريكة خلال السنوات الأولى من دراستهم في مقر جامعة مصر للمعلوماتية. وتكون مصروفات المقررات المدمجة والسفر للخارج منفصلا عن مصروفات الدراسة بجامعة مصر للمعلوماتية في حالة اختيار الطالب لهذا المسار.

وقعت جامعة مصر للمعلوماتية، خلال الأعوام الثلاث الماضية، اتفاقية مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز الأمريكية (والتي تحتل المرتبة الخمسة والثلاثون في علوم الحاسب طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2023 ، كما تم الاتفاق على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة بوردو ويست لافاييت الأمريكية والتي تحتل المرتبة الرابعة في الهندسة طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2023 وذلك في برنامج هندسة الحاسب الآلي، وكذلك الهندسة الكهربائية (الالكترونيات والاتصالات".

كما وقعت جامعة مصر للمعلوماتية اتفاقية تعاون وشراكة علمية مع كلية "تلفر" Telfer لإدارة الأعمال التابعة لجامعة أوتاوا الكندية، لدعم التعاون الأكاديمى وتبادل الخبرات فى مجال البحوث العلمية، ومنح شهادة مزدوجة من كل من كلية "تلفر" بجامعة أوتاوا، وكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية. وتعد كلية تلفر للإدارة ضمن 1%؜ من جامعات العالم التى حصلت على اعتماد "ثلاثى التاج".

جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.