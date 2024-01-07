كان مديون ليا.. استمرار حبس المتهم بقتل صديقه

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حبس مبيض محارة، متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الحوامدية.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة بصحبة المتهم بقتل صديقه، بعد تعثره في سداد ديونه بمنطقة الحوامدية، لتمثيل الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بأن المتوفى مدين له بمبلغ مالي، وأنه دائم التهرب منه.

وأفاد أنه في يوم حدوث الجريمة، حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ، ومطالبة المتهم من المجني عليه بالمبلغ المالي، حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدي على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض (سكين- ضُبط) محدثًا إصابته التي أدت لوفاته ولاذ بالهرب.

تفاصيل العثور على جثة المجني عليه

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه (مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بالشقة محل البلاغ).

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ وأنه دائم التردد عليه وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.



