وأنت في المنزل.. ازاي تستخرج شهادة بيانات لسيارتك

يتيح موقع مرور مصر العديد من الخدمات لجميع قائدى السيارات من بينها استخراج شهادة بيانات للسيارة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور توفيرًا لوقت المواطنين والحد من ظاهرة التكدس في الوحدات الحكومية ويتم استلام شهادة البيانات في المنزل.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية طريقة استخراج شهادة بيانات السيارة:

1- الدخول إلى موقع مرور مصر

2- اختيار زر استخراج شهادة بيانات للمركبات.

3- يقوم بعد ذلك الراغب فى استخراج شهادة بيانات سيارة اونلاين تسجيل الدخول إذا كان لديه حساب أو إنشاء حساب جديد بكل سهولة.

4- يقوم بعد ذلك الشخص المستفيد من خدمة استخراج شهادة بيانات سيارة اونلاين بإدخال البيانات المطلوبة.

5- يقوم بتقديم صورة من البطاقة الشخصية.

6-يقوم بعد ذلك بدفع الرسوم عبر الموقع الكترونيا أو عند استلام شهادة البيانات والتى يتم توصيلها للمنزل عن طريق البريد المصري.

