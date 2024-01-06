قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي خدمة عملاء البنوك تخصص في النصب على المواطنين بزعم الفوز بجوائز مالية في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي خدمة عملاء البنوك في المنيا

كانت معلومات قد أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على (3 هواتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 وقائع أخرى بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

تعرف علي أسباب الحكم على سائق تحرش بفتاة في الأتوبيس بالأزبكية ؟

كما أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة ، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على سائق، بتهمة التحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام في الأزبكية.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى صحة أقوال المجني عليها، والتي أكدت أنها أثناء استقلالها الأتوبيس ووسط الزحام اقتربت ناحية السائق للجلوس على مقعد مجاور له، وأثناء تصفحها هاتفها المحمول مد السائق يده ليلامس مواطن عفتها، فما كان منها إلا أن سجلت الواقعة بالهاتف وصرخت طالبة الشرطة للقبض على المتهم.

وأضافت المحكمة أن أقوال المجني عليها جاءت صريحة وثابتة، ولم يشوبها أي لبس أو غموض، كما أنها جاءت منسجمة مع ما ثبت من خلال تفريغ الفيديو الذي سجلته المجني عليها للواقعة، والذي أظهر المتهم وهو يمد يده ليلامس مواطن عفتها.

وأوضحت المحكمة أن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون، وأن المتهم ارتكب جريمته عن سبق إصرار وترصد، حيث أنه كان يعلم أنه يتحرش بفتاة في مكان عام، ووسط زحام، مما يؤكد توافر ركن القصد الجنائي لديه.

وبناء عليه، قررت المحكمة معاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة الهاتف المحمول الذي استخدمته المجني عليها في تسجيل الواقعة.