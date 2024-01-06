استمرار عرض مسرحية الصندوق الأحمر في السعودية

أعلن المستشار تركي آلـ شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية استمرار عرض مسرحية الصندوق الأحمر في المملكة العربية السعودية رغم انتهاء موعد عرضها، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتب تركي آلـ شيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:« نظرا للإقبال الكبير وطلب الجمهور لمسرحية الصندوق الاحمر ونجاحها للنجمة العربية الكبيرة ليلى علوي تم تمديدها ».

تركي آلـ شيخ

ويشارك في العرض المسرحي «الصندوق الأحمر» مجموعة من النجوم، وأبرزهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، ميمي جمال، سليمان عيد، رنا رئيس، طارق الإبياري، مروة محمد عبد المنعم.

مسرحية الصندوق الاحمر

وتدور أحداث مسرحية الصندوق الأحمر، حول طبيبة الأمراض النفسية (فريدة) تواجه تحدياً كبيراً في مشوارها المهني عندما يُطلب منها متابعة الحالة الصحية لابنة حبيبها السابق، فتحاول فصل مشاعرها العاطفية عن عملها واحترافيتها المهنية.

ليلى علوي تنتظر عرض فيلم آل شنب

تنتظرالنجمة ليلى علوي، عرض فيلمها الجديد آل شنب، في جميع دور العرض السينمائي، وذلك يوم 1 فبراير المقبل، ويشاركها بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، لبلبة .

أبطال فيلم آل شنب:

فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وأسماء جلال وهيدي كرم ومحمود البزاوي وخالد سرحان وعلي الطيب تأليف وإخراج أيتن أمين.

قصة فيلم آل شنب:

تدور أحداث الفيلم حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.