نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لجميع السادة المستحقين للمعاشات، بواقع خمسمائة جنيه، على أن يتم صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

والجدير بالذكر أن نقيب المحامين، قد صرف منح استثنائية بمناسبة أعياد «الفطر والاضحى والقيامة»، للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر السادة المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه في كل مناسبة.

هذا إلى جانب صرف منح استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك للقصر من أبناء المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.