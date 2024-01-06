قبل التفكير في الطلاق.. أخصائية نفسية تكشف لـ"الوفد" دليل المرأة لتجديد الشغف بقلب شريك حياتها

قد يفقد الرجل الشغف تجاه شريكة حياته بعد مرور فترة على علاقتهما العاطفية، الأمر الذي يتسبب في خلق نوعًا من الفتور في العواطف، وبالتالي تشعر المرأة بانتهاء الحب من جانب الرجل، وتبدأ تبحث عن حيل ذكية تجذب بها انتباه الرجل لها مرة أخرى.

نصائح فعالة لتجديد الشغف في العلاقات العاطفية

وفي هذا الصدد، قدمت الأخصائية النفسية سمر المزاهرة خلال حوارها مع بوابة "الوفد" الإلكترونية، حلولًا سحرية للمرأة تُمكنها من إثارة اهتمام الرجل والإحتفاظ بقلبه لها وحدها إلى الأبد، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

الأخصائية النفسية سمر المزاهرة

1- التحديات

عندما يواجه الرجل التحديات ويجد مفاجآت جديدة في العلاقة العاطفية فإنه يستعيد شغفه تجاه المرأة التي يحبها.

2- التجديد والتطوير من الذات

يمكن للمرأة أن تطور من نفسها، من خلال تعلم أشياء جديدة، ما يساعدها في لفت انتباه الرجل لها مرة أخرى.

نصائح لتجديد الشغف في العلاقات العاطفية

3- الشغف والتشويق والإثارة

قد يعزز الشغف من الرومانسية بين المرأة والرجل، وبالتالي ينجذب الشريك لشريكة حياته مجددًا.

4- بناء الثقة

يجب الاستمرار في بناء الثقة والأمان بين الرجل وشريكة حياته، خاصًة بعد الزواج، لتكون المرأة مصدرًا للراحة والدعم.

نصائح فعالة لتجديد الشغف في العلاقات العاطفية

5- الإحتواء

على المرأة أن تحتوي مشاعر شريك حياتها وتتفهمها جيدًا، كما يجب أن تمنحه المساحة الكافية ليعبّر عن نفسه من دون قلق.

6- الشعور بالأمان

كما تريد المرأة أن يكون الرجل مصدر أمان لها، فإن الرجل يحتاج أيضًا إلى أن يشعر بأن شريكة حياته بمثابة مأوى ومكانًا آمنًا يجد لديه الدفء والتقدير.

نصائح فعالة لتجديد الشغف في العلاقات العاطفية

7- خلق أجواء دافئة في المنزل

يجب أن يشعر الرجل بأن المنزل هو ملجأه الوحيد للهروب من مصاعب الحياة التي يواجهها خارج المنزل.

8- حفظ الأسرار

على المرأة أن تكون سندًا للرجل في الأوقات الصعبة وكاتمة لأسراره، بالإضافة إلى ضرورة احترام خصوصيته.