الأحد 26 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نصائح مهمة لتحسين العلاقة بين الأهل والأبناء (فيديو)

أم مع ابنتها
أم مع ابنتها

وجه الدكتور إيهاب ماجد، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، نصائح مهمة لتحسين العلاقة بين الأهل والأبناء، مؤكدًا أن السر يكمن في التواصل والثقة المتبادلة بين الطرفين.

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وأضاف خلال لقاءه مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن التعامل مع الأبناء على اعتبار أنهم أشياء هو أمر ضار جدا على نفسيتهم، موضحًا أن هناك تصرفات بسيطة كالتهديد بعقوبة ما أو الوعد بأمر ما دون تنفيذه يهز من ثقة الطفل تجاه أهله.

وأشار إلى أن انعدام الثقة بين الأهل والأبناء يفتح المجال للمؤثرات الخارجية كالأصدقاء، ووسائل التواصل الاجتماعي، وربما تؤدي إلى الانحرافات السلوكية.

وشدد على أهمية الحوار بين الأهل والأبناء، حيث يعد الحوار من أهم وسائل التواصل والثقة بين الطرفين.

نصائح مهمة لبناء العلاقة مع الأبناء

اقضوا وقتًا معًا بانتظام: هذا لا يعني أن تضطروا إلى البقاء معًا طوال الوقت، ولكن من المهم أن تخصصوا بعض الوقت كل يوم أو أسبوع للتواصل معًا. يمكنكم ممارسة الأنشطة المفضلة لديكم معًا، أو ببساطة التحدث والضحك معًا.

تواصلوا بانتظام: من المهم أن تتحدثوا مع أطفالكم عن حياتهم ومشاعرهم. أظهروا لهم أنكم مهتمون بهم وأنكم هناك من أجلهم.

احترموا آراء أطفالكم: دع أطفالكم يعرفون أن آرائهم مهمة وأنكم تستمعون إليها. حتى إذا لم تتفقوا معهم، فحاولوا فهم وجهة نظرهم.

أظهروا لهم الحب والدعم: أخبروا أطفالكم أنكم تحبونهم وتدعمونهم. امنحوهم عناقين وقبلات وكلمات إيجابية.

كونوا قدوة لهم: أظهروا لأطفالكم كيف تتعاملون مع الآخرين باحترام ومسؤولية.

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