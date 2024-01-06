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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تعديلات وزارية في حكومة الإمارات.. تفاصيل

محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم

أجرت الإمارات عدة تعديلات وزارية اليوم السبت، وأعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، وحاكم دبي عبر حسابه على منصة أكس، عن إجراء تعديلات وزارية في حكومة الإمارات.

 

وفي السطور التالية تفاصيل التعديلات الوزارية:

تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزير دولة للشباب، وهو أول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر، وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب، حسبما كتب بن راشد.

تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائب لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، ومسؤول عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية، وحسب بن راشد، سيقود مكتوم فريق اتحادي معني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي.

تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضو في مجلس الوزراء، بدلا من محمد بن أحمد البواردي، وكان مبارك يعمل وكيل لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشار في ديوان الرئاسة.

تعيين آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضو في مجلس الوزراء، بدلا من الوزيرة السابقة مريم المهيري، ستعمل الوزيرة الجديدة على "ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي.

تعيين مريم المهيري، التي قادت ملف COP 28 الذي استضافته الإمارات نهاية 2023، في منصب رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة.

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