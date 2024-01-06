مدير عام تعليم دشنا يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد

قدم طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمال محافظة قنا، التهنئة للإنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها والأقباط بمدينة دشنا بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر المطرانية.

وعبر "نور الدين" عن سعادته بمشاركة الأخوة الأقباط فى التهنئة بأعيادهم، موكدا أن ذلك يعد تعبيرًا صادقا عن وحدة الوطن وأصالة وتماسك المصريين وأن المجتمع المصري نسيج واحد تربطه الوحدة الوطنية التي يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية ودليل على روح المحبة التي تجمع الشعب المصري.

وأعرب الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها عن سعادته لزيارة مدير عام الإدارة التعليمية والوفد المرافق لها مؤكدا أننا شعب واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سويا بأعيادنا الإسلامية والمسيحية، مما يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء مصرنا الحبيبة.