السبت 06 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات تحاكم 84 إرهابيا أغلبهم من جماعات الإخوان

محكمة الإمارات
محكمة الإمارات

بتهمة تشكيل سري لارتكاب أعمال عنف وإرهاب، أحال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، 84 متهما معظمهم من جماعات الإخوان إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة.

وقبل ضبط المتهمين أخفوا الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

وأمر النائب العام بالتحقيق بناء على معلومات وتحريات كافية، في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم.

وبعد التحقيق تم كشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.

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