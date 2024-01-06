بعد البارجة البحرية.. قائد الحرس الثوري الإيراني يلوح بالحرب

لوح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم السبت، عن حرب شاملة مع العدو، وخوض معارك في البحار البعيدة بعد استعراض ما وصفه بـالقوة الإيرانية.

وأشار اللواء سلامي إلى أن البحرية الإيرانية قادرة على الوصول إلى العدو أينما كان، حتى في الأماكن البعيدة، وذلك خلال إطلاق بارجة أبو مهدي المهندس المزودة بقاذفات لإطلاق الصواريخ، اليوم السبت، في ساحل بندر عباس جنوب إيران.

وأضاف أن القتال بالنسبة لهم يجب أن يكون كامل، وتأثيرنا الاستراتيجي على تطوير القوة هو أنه بقدر ما لدينا من مصالح حيوية، ويجب أن تكون قوتنا الدفاعية قادرة على الدفاع عن هذه الأهداف.

بارجة أبو مهدي، محلية الصنع ذات 4 محركات لديها القدرة على الإبحار 14 يوماً وألفي ميل بحري، مزودة بقاذفات لإطلاق الصواريخ مع القدرة على التخفي عن رادارات العدو.