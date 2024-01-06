الاضطرابات الهرمونية يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة

كشف عالم الغدد الصماء ستيبان شوبارسكي، أن الاضطرابات الهرمونية يمكن أن تثير عددًا من المشاكل الصحية.

وفي مقابلة مع القناة الخامسة، حذر الطبيب شوبارسكي من أن الخلل الهرموني قد يكون السبب الجذري لبعض المشاكل الصحية وواحدة من أكثر شيوعا هو خلل في الغدة الدرقية.

وقال شوبارسكي: "إن أول أعراض الخلل الهرموني هو فقدان القوة، مما يدل على انخفاض عمل الغدة الدرقية وتدهور وظائف الغدد الكظرية".

كما ذكر الطبيب مشاكل صحية أخرى تشير إلى خلل هرموني:

- فشل الدورة الشهرية.

- انخفضت الرغبة الجنسية.

- تدهور حالة الجلد والشعر.

- تقلبات المزاج، والاكتئاب.

- ضغط الدم غير المستقر.

- اضطرابات النوم.

- تقلبات الوزن: زيادة الوزن المفاجئة، تراكم الدهون في البطن، أو فقدان الوزن المفاجئ.

ما الذي يمكن أن يسبب عدم التوازن الهرموني؟

السبب الشائع لذلك هو اتباع نظام غذائي غير متوازن (خاصة فيما يتعلق بمحاولات إنقاص الوزن)، عندما لا يحصل الجسم على الكمية المطلوبة من البروتين والدهون ذات الأصل الحيواني والنباتي - وهي المكونات الغذائية الرئيسية التي تدعم الإنتاج الهرموني.

كما يمكن أن تكون أسباب الخلل الهرموني الإجهاد والأحمال المفرطة، والتغيرات المرتبطة بالعمر في عمل الجسم، وبعض الأمراض، بما في ذلك الأورام.