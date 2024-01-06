إيران تتسلح بالبارجة الحربية أبو مهدي و100 سفينة صواريخ

نشر الحرس الثوري الإيراني صورا لمعداته البحرية الجديدة التي دخلت الخدمة، وهو بارجة أبو مهدي الجديدة و 100 سفينة صواريخ عالية السرعة.

وتم الإعلان عن دخول هذه المعدات في حفل أقيم في ميناء "بندر عباس"، بحضور القائد العام للحرس الثوري في إيران وقائد البحرية التابعة للحرس.

على جانب آخر، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي ينبش قبور الشهداء المدفونين حديثا ويسرق جثامينهم لجهة مجهولة.

ونشرت المقاومة بيان قالت فيه: " إنَّ قيام الاحتلال النازي بنبش وتدمير 1100 قبر بالأمس، في حيّ التفاح شرق مدينة غزَّة، وسرقة نحو 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دفنت حديثاً، وأخذها لجهة مجهولة، يعدّ جريمة نكراء تعبّر عن وحشية هذا الجيش الفاشي، وتكشف مدى ساديته وإجرامه، في انتهاكٍ صارخ لكل القيم والشرائع السماوية، وتحدّ واستهتار بكل القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان، أن هذه الجريمة البشعة ، بعد فترة قصيرة من قيام الاحتلال بسرقة اعضاء نحو 80 جثمانا وتشويهها قبل تسليمها الى الصليب الأحمر وإعادة دفنها في مدينة رفح.