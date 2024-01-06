تامر حسني يبدأ العام الجديد بـ «موحشتكيش»

يستعد نجم الجيل الفنان تامر حسني، لطرح أغنية جديدة بعنوان «موحشتكيش» خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى منصات الموسيقى الشهيرة .

روج تامر حسني للأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» وكتب:« انتظروا موحشتكيش قريبا ».

تامر حسني

تامر حسني ينهي حداده بحفلات السنة الجديدة

خرج نجم الجيل الفنان تامر حسني من حالة الحداد التي عاشها على أرواح شهداء غزة وتفاقم أوضاع الشعب الفلسطيني، وأحيا حفلًا غنائيًا احتفالًا بالعام الجديد 2024، يوم 30 ديسمبر في تركيا، ويوم 31 بأبو ظبي، متبرعًا بجزء من إيرادات حفلاته لصالح الهلال الأحمر.

وقدم خلال الحفلين باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور كما قدم رقصات استعراضية مع الغناء.

تامر حسني

آخر أعمال الفنان تامر حسني

كانت آخر الإصدارات الغنائية لتامر حسني من خلال “هرمون السعادة” التي قاربت على الـ50 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة

مسيلي علي الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية، يلا

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة ".