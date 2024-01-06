وزيرا التنمية المحلية والتموين يفتتحان فرع كارفور العروبة بدمنهور

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والوفد المرافق لهما، المرحلة الأولى من فرع كارفور العروبة بالمنطقة اللوجستية بدمنهور المقامه على مساحة ٣٠ ألف متر مسطح وسيتم استكمال مراحل المشروع الثلاثة خلال الشهور المقبلة.

ويقام المشروع بمراحلة الثلاثة على مساحة 51 فدان ويوفر 600 فرص عمل لأبناء المحافظة وذلك ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التي حصلت عليها شركة "العروبة"و يضم عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق إنتظار سيارات ومنطقة مطاعم وكافيات وسينمات ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة إنتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك وخدمات شاملة بالإضافة إلى منطقة للكيدز إريا

وفى كلمتها رحبت الدكتورة نهال بلبع، بالوزراء والوفد المرافق لهم، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تألوا جهدًا فى تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية لمحافظة البحيرة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مزايا تنافسية في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بعملية التنمية الشاملة في محافظة البحيرة وتحسين مستوي الخدمات والبنية الأساسية في جميع ربوع المحافظة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم خلال الفترة الماضية اعداد خريطة استثمارية طموحة ، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكافة المحافظات بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية ، مؤكدا على استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات.

ومن الجدير بالذكر أن المنطقة اللوجيستية، مقامة على مساحة ٩٦ فداناً لخدمة حوالى ١٠ مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي إستثمارات ١٠ مليارات جنيهاً مع فى توفير ما يقرب من ٢٥ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.