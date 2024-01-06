كيف يؤثر الملح على جسم الإنسان.. باحثون يوضحون

قال باحثون من الولايات المتحدة إنهم أجروا سلسلة من التجارب لفهم كيفية تأثير الملح على صحة الإنسان.

هناك العديد من الخرافات التي تقول بأن الملح يمكن أن يكون له تأثير ضار على جسم الإنسان، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض مختلفة ويسبب مشاكل صحية مختلفة، وقرر العلماء اختبار كل هذه الافتراضات، وفقًا لتقرير معهد القلب في منتصف أمريكا في سانت لوقا، وأجرى العلماء دراسة واسعة النطاق حول مخاطر الملح، وقاموا بتحليل أكثر من 500 ورقة علمية.

وفي الواقع، تبين أن الملح ليس له هذا التأثير السلبي كما هو متوقع، وأن كل القصص التي تتحدث عن أضراره ليست أكثر من أسطورة لا علاقة لها بالواقع، كما أن نقص المادة أكثر ضرراً على الجسم من فائضها.

لقد أثبت العلماء أنه، على عكس ما يعتقده الكثير من الناس، فإن الملح الزائد لا يؤدي إلى تطور أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وهناك أيضًا نظرية مفادها أنه يجب على المصابين بارتفاع ضغط الدم تناول الملح للوقاية منه.

وتبين أيضًا أن نقص الملح يؤدي إلى السمنة، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، كما يؤثر سلبًا على الحياة الجنسية للشخص.

ومن بين الآثار الجانبية الأخرى لنقص الملح، ذكر العلماء انخفاض الرغبة الجنسية وانخفاض الخصوبة لدى النساء، والخبراء على يقين من أنه بدون الملح لن يتمكن جسم الإنسان من العمل بشكل طبيعي، لذا لا ينبغي رفض استخدامه، فهو يمكن أن يضر الجسم، مثل أي رفض كامل لأي منتج مهم لعمل الجسم.