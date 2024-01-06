عاجل
أنباء عن استخدام الحوثيين الطيران الحربي لضرب إسرائيل قناص إسرائيلي يقتل نازح فلسطيني على باب مستشفى بخانيونس وكيل فان دين بروم يكشف للوفد حقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب الهولندي
السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

زراعة الشيوخ: مشروعات الهيدروجين الأخضر فرصة لزيادة حجم الاستثمارات

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب مؤخرا، مشيرا إلي أنه خطوة كبيرة داعمة لقطاع الاستثمار لاسيما فى هذا المجال الجديد الذى يتجه إليه العالم حاليا.

txt

البلينا تكرم الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم،:  القانون،: من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر في العالم، وذلك وفقا لتقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤخرا، وهو ما يتطلب منا تقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع لمثل هذه المشروعات التى يمكنها أن تساعد البلاد في مواجهة تحدياتها الاقتصادية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فرصة كبيرة لمصر لتجعلها تتصدر العالم والمنطقة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة بسبب موقعها الجغرافي وامتلاكها كافة الموارد الطبيعية التى تؤهلها لذلك مثل مناخها المتميز بطاقة الشمس والرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه.

وتابع الجبلي،:  تلك الطاقة الجديدة، يمكنها أن تساعد البلاد في تخفيف الضغط علي أشكال الطاقة البترولية، بالإضافة إلي زيادة حجم التصدير باعتبارها مركز إقليميا ودوليا للهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن التوسع في إنتاج تلك الطاقة البديلة يمكنه مساعدة باقى القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والتجارة والنقل في تقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة فرص المنافسة العالمية وزيادة حجم الإنتاج المحلى، مستشهدا بالمصانع والآلات الزراعية التى تستهلك كميات كبيرة من الوقود وينبعث منها كميات الكربون التى تؤثر سلبيا علي المناخ.

وأضاف،: مشروع القانون فرصة قوية لتشجيع وجذب استثمارات عالمية كبيرة لمصر وتوفير فرص عمل وزيادة حجم التصدير، متابعا،: لدينا تجارب ناجحة في ذلك النوع من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيكون ذلك القانون مكملا لما بذلته الدولة من جهود في توقيع اتفاقيات دولية بشأن إنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال استضافتها قمة المناخ العام الماضي، بقيمة 85 مليار دولار.

مواد متعلقة

تجهيز 5 أسرة عناية مركزة بقسم النساء والتوليد بسوهاج الجامعي

حصاد ونتائج المبادرات الرئاسية لوزارة الهجرة خلال عام 2023

حصاد نشاط وزرة الهجرة هذا الأسبوع (انفوجراف)

السيسي: بذلنا جهدًا كبيرًا لإنشاء بنية رياضية ضخمة (فيديو)

ضبط 4 أشخاص بأسيوط أثناء تنقيبهم عن الآثار
الجريدة الورقية