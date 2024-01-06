البلينا تكرم الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة

نظمت مدارس صفوة مصر الخاصة بإدارة البلينا التعليمية جنوب محافظة سوهاج حفلا رائعا لتكريم طلابها الفائزين على مستوى الجمهورية في أكبر مسابقة ثقافية على مستوى الوطن العربى (المشروع الوطنى للقراءة) والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور كوكبة كبيرة من القيادات التعليمية والتنفيذية وأولياء الأمور ووسط إهتمام إعلامي كبير تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .





كان في مقدمة الحضور كل من : حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا وأسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية وسماح فتحي رئيس قسم التعليم الخاص بالإدارة والدكتور جمال القاضي رئيس مجلس إدارة مدارس صفوة مصر الخاصة ومحمد محمود مدير مدرسة ساقية أبوسقير للتعليم الأساسي ومحمد كليب مدير عام المدارس ومحمود حسن الهلالي مدير العلاقات العامة والإعلام بالمدارس وممثلوا الصحافة والإعلام التربوي .

بدأ الحفل بالسلام الوطني تلاه آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الدكتور جمال فؤاد القاضي كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا على أن المدرسة حريصة كل الحرص على إلقاء الضوء على هذه النماذج المضيئة من الطلاب الفائقين تقديرا لجهودهم فالتكريم يشعرهم بالرضا ويحفز الهمم ويحثهم على مضاعفة الجهد والعطاء.

وقدم أسامة المشنب مدير عام الإدارة التهنئة لأولياء أمور الطلاب أوائل الجمهورية مؤكدا على أن هؤلاء الطلاب مصدر فخر وإعزاز لنا جميعا وقدوة يحتذى بها والإدارة حريصة على توفير كل سبل الدعم والتشجيع لهم ولجميع أبنائها المتميزين.

ثم صعد على المنصة فرسان صفوة مصر أوائل الجمهورية القدوة والمثل الذين مثلوا محافظة سوهاج فى هذه المسابقة فكانوا خير سفير وهم: الطالبة نورهان عبد القادر لملوم الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة والطالب عبد الرحمن الدكتور خلف الله الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة والطالب أمين أمين السيد الحاصل على لقب الطالب المثالي على مستوى المحافظة والفائز على مستوى الجمهورية فى مسابقة فرسان القراءة.





واختتمت الكلمات بكلمة حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا الذى نقل للحضور تحيات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم مؤكدا على حرص المحافظ على دعم هذه النماذج المشرفة فى كافة المجالات وإلقاء الضوء عليها.





وفي ختام فعاليات حفل التكريم تم تسليم الدروع التذكارية لنخبة من رؤساء الأقسام بالإدارة الذين يبذلون قصارى جهدهم للنهوض بالمنظومة التعليمية ودعم الأنشطة الطلابية وذلك وسط سعادة غامرة من جميع الحضور.