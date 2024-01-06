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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية يهنئ الانبا باخوميوس مطران البحيرة بعيد الميلاد المجيد

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

حرص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمحافظة البحيرة اليوم  السبت علي زيارة نيافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وتوابعها والخمس مدن الغربية وذلك في مقر مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  . 

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و أعرب اللواء هشام آمنة عن تمنياته بأن يُعيد المولي عز وجل هذه المناسبة الغالية على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن
بالصحة و العافية والتوفيق وأن يديم على مصرنا الحبيبة والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والاستقرار ودوام المحبة و التعايش السلمي بين أبناء الوطن.
وأكد وزير التنمية المحلية أن التلاحم الفريد لأبناء الوطن سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الرخاء والاستقرار في الدولة المصرية ، داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والاستقرار ، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ومن جانبه توجّه الانبا باخوميوس بالشكر للسيد وزير التنمية المحلية على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لكل العاملين بالوزارة والمحافظات بالتوفيق  والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، كما أعرب مطران البحيرة عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وكذا تمنياته أن يظل الوطن رمزاً لمعاني وقيم المحبة والسلام.

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