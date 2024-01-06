استعدادات مكثفة في كفرالشيخ لإعياد الميلاد المجيد

تشهد 22 كنيسة في مدن محافظة كفر الشيخ، أداء صلاة عيد الميلاد المجيد، مساء السبت، وسيؤدي صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس،والقمص كيرلس ذكي.

وأما كنيسة دميانة بتقسيم 2 يؤدي صلاة القداس القمص إسحق عبد المسيح، والقس صموئيل لبيب والقس دميان إميل كهنة كنيسة القديسة دميانة بكفر الشيخ.

و يترأس، القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق، كما سيترأس القمص ياكوبس أسعد، صلاة القداس بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، غرب مدينة كفر الشيخ.

وتفقد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ اللواء إيهاب عطية، إجراءات تأمين الكنائس على مستوى المحافظة، ومنها تأمين كنيسة القديسة دميانة بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق جميع كنائس المحافظة، وكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا.