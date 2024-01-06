"الشرفة الخلفية".. رواية جديدة للدكتورة إيمان مرزوق في معرض الكتاب

في دورته الـ 55 في يناير الجاري ، تشارك الكاتبة والأديبة الدكتورة إيمان مرزوق في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بروايتها الجديدة "الشُرفة الخلفية"، الصادرة عن دار إبهار للنشر والتوزيع.



الرواية هي العمل الإبداعي الرابع للكاتبة بعد إصداراتها الثلاثة "مجاذيب النشوى" و"فرق توقيت" و "معبر لتين"، وفي "الشرفة الخلفية" تنتقل عبر خطوط درامية جديدة مليئة بالتشويق والأحداث التي تعكس تغيرا حقيقيا في حاضرنا المعاصر بطريقة فنية بارعة وثبات، تخطف القارئ من أول فصل في الرواية حتى النهاية.

بطل رواية "الشُرفة الخلفية" شاب ثري أنيق يتألم وسط مجتمع تحول من حالٍ إلى حالٍ، فلا قريب مأمون ولا مخلص يدوم، يسافر خارج البلاد لعقد بعض الصفقات الخاصة بشركته، وعندما يعود يُفاجأ بشيء لم يخطر على البال؛ وتتحرك الأحداث بقوة لتجذب القارئ لينغمس داخل دائرة البحث حتى ينكشف المستور.





الدكتورة إيمان مرزوق عضو عامل باتحاد كُتاب مصر وحاصلة على الدكتوراه من جامعة برلين الحرة بألمانيا في علم الفيروسات شديدة الضراوة، ودبلومة احترافية في إدارة الموارد البشرية من إنجلترا، تعمل كأستاذ مساعد بجامعة القصيم، لديها أكثر من 35 بحثا علميا منشورا في مجلات عالمية.

الكاتبة والأديبة الدكتورة إيمان مرزوق