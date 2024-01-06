ولد المسيح أى ولدت المحبة لأن «الله محبة» (ايو 16:4). «بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكى نحيا به» (1يو9:4).

ولد المسيح أى ولدت المسرة والفرح لأنه قال أراكم فتفرحون. وقالت الملائكة «بالناس المسرة» (14:2). ولد المسيح أى ولد السلام لأنه ملك السلام الذى جاء لينشر السلام على الأرض «وعلى الأرض السلام» (لو 14:2) وهو«رئيس السلام» (أش 6:9).

واليوم يولد المسيح والعالم فى صراعات وحروب قاسية لا تشفق على أحد ومن هذا فالعالم اليوم يحتاج لملك السلام لإنهاء هذه الحروب..

وهو قادر أن يحقق هذا السلام فهو (إلها قديراً) كما تنبأ عنه أشعياء (أش 6:9). وهو قادر أن يحقق السلام بأعجوبة عظيمة فهو دُعى (عجيباً) كما قال الكتاب (أش 6:9). وأكيد هو ينظر إلى فلسطين الجريحة التى ولد فى أرضها وله عمل عجيب فيها، لأن الجالسين فى أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور (أش 2:9). قلوبنا مع كنائسنا فى بيت لحم التى اقتصرت احتفالاتها بعيد الميلاد بالصلوات الطقسية وهى تحت القصف وألغت كل المظاهر الاحتفالية.

نطلب من ملك السلام أن يظل بسلامه على بلادنا مصر بصفة دائمة، وعلى أراضى الحروب والصراعات وبخاصة فلسطين الجريحة وكل الشرق الأوسط، ولينشر سلامه على الجميع.. وسنظل نردد فى صلواتنا ونقول :

«يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا وإغفر لنا خطايانا».

أستاذ تاريخ الكنيسة وعلم المخطوطات

وعضو لجنة التاريخ القبطى

القمص يوسف تادرس الحومى