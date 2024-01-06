النصر السعودي يعرض صفقة تبادلية للتعاقد مع متعب الحربي بالميركاتو الشتوي

جدد مسؤولو التعاقدات بنادي النصر السعودي المفاوضات مع نظيره الشباب من أجل التعاقد مع نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدم النصر عرضًا مغريًا الى ادارة الشباب بالحصول على خدمات المدافع الدولي الإيفواري سيكو فوفانا على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر مع التكفل بجميع رواتبه طوال الإعارة، إضافة إلى مبلغ مالي يصل إلى نحو 40 مليون ريال من أجل الموافقة على بيع أو إعارة متعب الحربي لاعب الشباب.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادٍ بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة.

وسيتم تفعيل تعديل عدد اللاعبين المسجلين فى قوائم الفريق الأول بأندية الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل 2024-25، ورفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 بدلا من 8.