مدير تعليم نجع حمادي يشدد علي ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدارس

فاجأ الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم السبت، مدرسة البقيلي الابتدائية بالشرقي بهجورة لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري، يرافقه عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

حيث تفقد مدير عام الإدارة، ومرافقوه، الفصول الدراسية، و حجرات الأنشطة، والمعمل، ومعمل الحاسب الآلي، والفناء المدرسي، ومكتبة المدرسة، وتابع السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات، وسجل 5 سلوك.

ووجه مدير عام الإدارة، بتهذيب أشجار المدرسة، وإزالة الرواكد الخشبية، مع اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة، حفاظا علي التلاميذ، مع التأكيد علي وضع علمي جمهورية مصر العربية، ومحافظة قنا، وإزالة الأبواب الحديدية تنفيذا للكتاب الدوري ( 30 ) و ( 33 ) التي تعوق التلاميذ.

وأكد وزيري، علي ضرورة مخاطبة المخزن الفرعي لإرجاع الكتب الدراسية الزائدة عن حاجة المدرسة، وإزالة المباني العشوائية الموجودة بالمدرسة، مع التشديد علي ترشيد استهلاك الكهرباء، حفاظا علي المال العام، مع التوجيه بالاهتمام بالنظافة العامة للمباني المدرسية.

وأشار مدير عام الإدارة، إلي الاهتمام بترقيم واعتماد السجلات المدرسية، مؤكدا على مخاطبة المباني لحاجة المدرسة إلي صيانة شاملة وعاجلة، مع الاهتمام بقاعات رياض الأطفال.

وعلي هامش الزيارة التفقدية، عقد المدير العام اجتماعا موسعا بإدارة المدرسة، وهيئة المعلمين والعاملين، للتأكيد علي ضرورة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني والتعاون مع إدارة المدرسة.

كما تابع مدير عام الإدارة، أعمال تشييد الجناح الجديد لمدرسة نجع ضاحي الابتدائية، للوقوف علي مدي ما تم إنجازه من أعمال التشييد .

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية اليومية التي يجريها مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بالمدارس التابعة، لتحقيق الانضباط الإداري، ومتابعة سير العمل والعملية التعليمية.