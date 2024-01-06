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السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تصدير 33 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

موانى البحر الأحمر
موانى البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر  اليوم السبت ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 923  شاحنة بضائع و56 سيارة.

 

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامةومتنوعة و 516  شاحنةبضائع  و 51 سيارة  بينما  شملت حركة الصادرات 42000  طن بضائع  عامةومتنوعة و407  شاحنة  بضائع و5 سيارات.


وغادرت ميناء سفاجا البحرى  اليوم السفينةMAGNUM وعلى متنها 33 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى دليلة والحريةو امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء  ثلاث سفن وهى دليلة والحرية وبوسيدون اكسبريس .

 

كما شهد ميناء نويبع البحري  تداول 2900 طن  بضائع  عامةومتنوعة و240 شاحنةبضائع  من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين اور وايلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1923 راكبا بموانيها .

 وفى اطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.
حيث شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن و صادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات .
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .

  

الجريدة الورقية