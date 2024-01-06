عاجل
وكيل فان دين بروم يكشف للوفد حقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب الهولندي
السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله- خبير التشريعات الاقتصادية

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الإقتصادية، إن إنخفاض معدل الزيادة السكانية خلال عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022م، مؤشر إيجابي حتى يتناسب مع حجم العملية الإنتاجية.

txt

وزير الصحة: إضافة الأمراض الوراثية والنادرة لقانون "الطوارئ الطبية" خطوة تاريخية

txt

الصحة العالمية تقدم نصائح مهمة بعد ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا"

انخفاض معدل الزيادة السكانية 

أضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إنخفاض معدل الزيادة السكانية مرتبط ببرامج الحد من الزيادة السكانية التي تقوم بها الدولة والتي تمتك استراتيجية لخفض معدلات السكان وأيضًا الظروف الإقتصادية التي تواجه الأسر خلال الفترة الأخيرة مما أدي لتأجيل قرارات الإنجاب أو إلغاؤها.

تراجع معدلات المواليد 

أفاد خبير التشريعات الإقتصادية، أن السكان عنصر مهم من عناصر الإنتاج ولكي يكون إيجابيًا لابد أن يتوازن مع بقية العناصر وهي المواد الخام والتمويل والتنظيم، مشيرًا إلى أن مصر عدد السكان بها يفوق كثيرًا قدراتها على التمويل والتنظيم وهو ما يخلق ضغوطًا إقتصادية وبالتالي فإن تراجع معدلات المواليد مع زيادة معدلات النمو هما الطريق الأمثل للوصول إلى أقصى قدر من الرفاهية للمواطن، وأيضًا يُنعش الإقتصاد، ويُحسن من مستوى المعيشة للمواطن، على حد قوله.

بالأمس، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.

مواد متعلقة

الاوقاف تناقش الصحة الانجابية وحق الطفل بالإسكندرية

وزارة الصحة تستهلك 22 مليار جنيه في الأدوية لعلاج المواطنين

تدريب للتخلص الامن من النفايات الطبية فى مديرية الصحة بالفيوم

جامعة سوهاج بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان لدعم القطاع الصحي

محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة والسكان

عبدالغفار يستقبل وزير العمل الصومالي لبحث التعاون المستقبلي في مجالات الصحة والسكان
الجريدة الورقية