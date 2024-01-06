كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الإقتصادية، إن إنخفاض معدل الزيادة السكانية خلال عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022م، مؤشر إيجابي حتى يتناسب مع حجم العملية الإنتاجية.

انخفاض معدل الزيادة السكانية

أضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إنخفاض معدل الزيادة السكانية مرتبط ببرامج الحد من الزيادة السكانية التي تقوم بها الدولة والتي تمتك استراتيجية لخفض معدلات السكان وأيضًا الظروف الإقتصادية التي تواجه الأسر خلال الفترة الأخيرة مما أدي لتأجيل قرارات الإنجاب أو إلغاؤها.

تراجع معدلات المواليد

أفاد خبير التشريعات الإقتصادية، أن السكان عنصر مهم من عناصر الإنتاج ولكي يكون إيجابيًا لابد أن يتوازن مع بقية العناصر وهي المواد الخام والتمويل والتنظيم، مشيرًا إلى أن مصر عدد السكان بها يفوق كثيرًا قدراتها على التمويل والتنظيم وهو ما يخلق ضغوطًا إقتصادية وبالتالي فإن تراجع معدلات المواليد مع زيادة معدلات النمو هما الطريق الأمثل للوصول إلى أقصى قدر من الرفاهية للمواطن، وأيضًا يُنعش الإقتصاد، ويُحسن من مستوى المعيشة للمواطن، على حد قوله.

بالأمس، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.