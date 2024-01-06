موعد وصول المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي للقاهرة

تترقب جماهير النادي الأهلي، الإعلان رسميًا عن ضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، وذلك بعد الافاق علي انتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة BT الدنماركية أن إدارة الأهلي حسمت صفقة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مقابل 2 مليون يورو و٧٥٠ الف يورو واخري عبارة عن امتيازات ولا يتبقي سوى الكشف الطبي لإعلان الصفقة.

كما أكدت صحيفة "expressen" السويدية أن وسام أبو علي سيصل إلى القاهرة أحد يومي الأحد أو الإثنين المقبل من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي.

الأهلي يرفع قيمة العرض المقدم

ورفع الأهلي عرضه المالي لحسم صفقة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي بعدما فوجئ مسؤولو القلعة الحمراء بأن النادي السويدي فتح المزاد على اللاعب للوصول لأكبر عائد مالي لبيعه.